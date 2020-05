Après celui de Strasbourg, un autre match de foot illégal rassemble 300 personnes dans l'Essonne

Ce "phénomène" de match de foot entre deux quartiers en pleine crise sanitaire s'est déjà produit dimanche 24 mai en réunissant entre 300 et 400 personnes dans un stade de Strasbourg, au grand dam des élus et des autorités. "L'organisation d'un match de football non autorisé réunissant plus de 300 personnes est un acte irresponsable d'une extrême gravité pour la santé publique, qui favorise la propagation du virus au moment où l'effort consenti par l'ensemble de la population après 55 jours de confinement a permis de faire baisser nettement la tension" dans les hôpitaux, avait alors réagi dans un communiqué la préfecture du Bas-Rhin.