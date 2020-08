VIDÉO - Après les soignants, les imprimantes 3D de l'hôpital Cochin au service des patients

Quatre mois après, elles sont toujours là, et tournent à plein régime dans l'ancienne abbaye de l'hôpital Cochin à Paris. Mais aujourd'hui, changement de cap, les 60 machines produisent désormais des objets pour améliorer le quotidien des patients. Conçus, pour certains avec des ergothérapeutes, ils peuvent par exemple permettre à une personne souffrant d'arthrose d'ouvrir en toute facilité une bouteille, ou à celles ayant des difficultés motrices à actionner une fermeture éclair de braguette, ou à poser leurs béquilles au bord d'une table. Les exemples se sont ainsi multipliés et pas moins d'une centaine de références différentes sont déjà sorties des imprimantes.

Face à la pénurie de matériels de protection pour les soignants, les imprimantes 3D avaient permis de fabriquer au plus fort de la crise, des dizaines de milliers de visières et autant d'adaptateurs de poignées de portes pour éviter le contact avec les mains. A l'origine, l'idée d'utiliser cette nouvelle technologie avait germé dans la tête de Roman Khonsari, chirurgien maxillo-facial à l'hôpital Necker, passionné de technologie 3D, qui avec un ami, Jérémy Adam, fondateur en 2017 de la société parisienne Bone 3D, experte en conseil et ingénierie 3D, avaient proposé fin mars à Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, d'utiliser ces machines infatigables en créant un site de production propre à l'assistance publique.

Et comme la demande ne faiblit pas, un vrai service de pièces détachées à la demande s'est doucement constitué à l'AP-HP, et les ingénieurs reçoivent chaque semaine de nouvelles commandes. Résultat, d'ici la fin de l'année, les 60 imprimantes vont déménager pour s'installer dans un espace plus grand et plus adapté à leurs nouvelles activités.