"C'est un véritable cauchemar", témoignent des Français à bord du Zaandam, paquebot au large du Panama

"Holland America Line confirme que quatre passagers âgés sont décédés à bord du Zaandam", a indiqué la compagnie dans un communiqué diffusé vendredi 27 mars sur son site internet, sans préciser les causes des décès. Au moins deux autres passagers du navire, qui bat pavillon néerlandais, navigue actuellement au large du Panama, et comptant environ 1.800 personnes à son bord, ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Près de 200 personnes y sont possiblement contaminées. Parmi elles, plusieurs des 105 touristes français ont témoigné auprès des équipes de TF1.

A chaque repas, on toque. On va ouvrir et il y a un plateau, mais personne devant la porte, c'est quelque chose d'un peu angoissant quand même.

A chaque repas, on toque. On va ouvrir et il y a un plateau, mais personne devant la porte, c'est quelque chose d'un peu angoissant quand même. - Une passagère française

Il s'agit désormais pour eux d'attendre un transfert vers un autre navire, et d'y traverser le canal du Panama. "C'est un véritable cauchemar, reprend notre témoin. Le commandant nous a annoncé les quatre décès, et depuis la journée a été très stressante." Des médecins se trouvent actuellement à bord. Une autre Française témoigne : "A chaque repas, on toque à notre porte. On va ouvrir et il y a un plateau, mais personne devant la porte, c'est quelque chose d'un peu angoissant quand même." Dans les prochaines heures, tout ce petit monde devrait s'orienter vers la Floride. Du moins, ceux qui ont été testés négatif.