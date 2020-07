Ces Français qui ont dû faire une croix sur leurs vacances à cause du Covid-19

Brigitte n'est pas la seule à devoir mettre les bouchées doubles à cause de cette crise sanitaire, qui s’accompagne d’une crise économique. Le reportage du JT de TF1 en tête de cet article donne aussi la parole à Florian Le Mercier, chef d’entreprise qui doit compenser cet été le retard lié au coronavirus et finir ses chantiers. "Nous avons été bloqués plus d’un mois par rapport au Covid-19, du coup, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler non plus au moins d’août, sinon on ne va pas s’en sortir financièrement", se désole-t-il. Si 80% des employés de sa plâtrerie ont renoncé volontairement à leurs vacances, le patron craint des conséquences physiques et morales pour leur santé, compte tenu de la difficulté du métier.