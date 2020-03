Coronavirus : comment les Français s'adaptent-ils aux mesures de prévention ?

Il est difficile de savoir où s'arrête le principe de précaution face au coronavirus. Les rassemblements de plus 5 000 personnes en milieu fermé sont désormais interdits, mais des carnavals et des événements sportifs ont aussi été annulés. Cela a provoqué l'incompréhension. En outre-mer, la peur du virus a même poussé certains à s'opposer à l'arrivée des touristes.



