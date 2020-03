Coronavirus : comment s'organisent les parents face à la fermeture des établissements scolaires ?

Dans le Haut-Rhin et l'Oise, les régions les plus touchées par le coronavirus, les écoles, collèges et lycées, sont tous fermés, au moins jusqu'au 23 mars prochain. Les parents des 165 000 élèves du département de l'Oise ont eu moins de 48 heures pour trouver une solution de garde. Et avec eux, 13 200 enseignants vont devoir donner des cours à distance, tout en s'occupant, eux aussi, de leurs enfants.



