Coronavirus : comment vont fonctionner les transports à partir de lundi ?

Les aéroports resteront ouverts mais certains terminaux vont fermer : Orly 2 mercredi, et deux terminaux de Roissy dont le 2G, en "fin de semaine". Quant aux 12.000 Français bloqués au Maroc, ils seront progressivement rapatriés par les compagnies aériennes : des vols au départ de Marrakech, Casablanca et Rabat sont déjà partis, d'autres sont prévus dimanche depuis

A la SNCF, "le trafic longue distance sera progressivement ramené à un train sur deux et celui des TER à deux trains sur trois", a précisé le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

En revanche, les transports en commun locaux "seront maintenus" avec 80% des métros en circulation et "un trafic normal pour les bus et tramways", 7 trains sur 10 à la SNCF, tout comme les transports en taxi et VTC et les activités commerciales liées au secteur des transports.