Faut-il tousser dans son coude même quand on porte le masque ?

L'une d'entre elles ce jeudi soir : si nous portons un masque, faut-il quand même tousser et éternuer dans le pli de son coude ? "Oui, c'est mieux", répond la journaliste, modélisation scientifique à l'appui : cette dernière, publiée par l'université américaine John Hopkins, montre d'un côté une personne toussant sans masque, et de l'autre une autre le faisant avec. Résultat, dans les deux cas, même si c'est certes dans une proportion moindre avec le masque, des microgoutelettes sont propulsées en avant.

Autre question abordée par Clémence Pardigon ce jeudi soir : les Français ont-ils oui ou non du mal à porter le masque ? Ce sont les télespectateurs qui ont été invités à y répondre sur les réseaux sociaux, et la réponse est nette : 65% des internautes se disent gênés par cette protection, parce qu'ils ont l'impression d'étouffer ou du mal à se faire comprendre, ou encore parce qu'ils portent des lunettes et se battent quotidiennement contre la buée...

Troisième interrogation : est-il toujours possible de bénéficier de la prime pour faire réparer son vélo ? La réponse est oui, jusqu'au 31 décembre prochain. La démarche est simple : vous choisissez un réparateur agréé et 50 euros sont directement déduits de votre facture. Attention, ça ne s'applique qu'aux grosses réparations, type changement de pneu, et non aux accessoires, et ce n'est valable qu'une seule fois par personne.