Covid-19 : une visière en plastique protège-t-elle autant qu’un masque ?

Mais l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est très clair : les écrans faciaux "n’ont pas l’efficacité des masques de protection respiratoire". Les visières, explique-t-il en effet, peuvent protéger leurs porteurs des grosses gouttelettes émises après une toux par une personne à proximité et face à l’écran, mais ne protègent pas des petites particules qui sont en suspension dans l’air. Le porteur est donc de fait plus exposé à un risque de contamination, et expose lui-même davantage son entourage que s’il avait un masque.