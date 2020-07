VIDÉO - Le Louvre se déconfine : dans les coulisses de la réouverture du plus grand musée du monde

La Joconde en piaffait d'impatience. Ça y est, après plus de trois mois de fermeture, le musée du Louvre, le plus grand et le plus visité au monde, va de nouveau accueillir du public - mais sans les touristes américains et asiatiques - à partir de ce lundi 6 juillet. Tout le personnel est sur le pont pour assurer cette réouverture, montre le reportage long format du 20H de TF1 en tête de cet article. A commencer par la conservatrice des sculptures du XVIIème siècle, qui doit gérer par exemple le retour à l'air libre du buste de bronze de Faustine, conservé ces derniers mois dans les sous-sols du musée.

Et cela ne se fait pas sans difficulté : son socle, composé de quatre tonnes de marbre, est également du voyage, mais il doit être manipulé avec précaution. "Les œuvres bougent en fonction des achats, des nouvelles présentations, des rapprochements qu'on peut faire, qui parfois se font quelques mois, quelques années. Ensuite, on a envie de raconter une autre histoire, alors on bouge les œuvres pour les mettre au mieux en valeur et permettre au public de les redécouvrir sous un autre angle", raconte Valérie Carpentier.

Pour le moment, seuls 70% de l'établissement public, soit 45.000 m2, seront accessibles. Les secteurs très fréquentés, ainsi que les Antiquités, notamment égyptiennes, seront ouverts, mais les lieux plus complexes à gérer resteront pour l'heure fermés.