Confinement : la semaine où tout a basculé

Désormais, seuls les pharmacies et commerces alimentaires pourront rester ouverts. Mais le premier tour des élections municipales du lendemain est maintenu. Le message est-il brouillé ? La population se rue sur les plages et dans les parcs, dans l’insouciance générale.

Samedi 14 mars, les Français se faisaient à peine à l'idée de devoir télétravailler et garder leurs enfants, après l’annonce deux jours plus tôt de la fermeture de tous les établissements scolaires, que déjà le Premier ministre passe à la vitesse supérieure : Edouard Philippe annonce, dans une nouvelle prise de parole en direct à la télévision, la fermeture de tous les lieux recevant du public. Il est alors 20 heures, restaurants et bars ferment dans quatre heures : de nombreux Français profitent d’une dernière soirée en terrasse.

Les images de ces Français flânant sous le soleil déplaisent au président. Lundi 16 mars, quatre jours après sa première allocution, Emmanuel Macron s’exprime de nouveau. "Nous sommes en guerre", martèle-t-il pas moins de six fois, annonçant "pour quinze jours au moins", sans toutefois prononcer le mot, le confinement total. En d’autres termes : interdiction de se déplacer, sauf cas bien particuliers, et à condition d’être muni d’une attestation, sous peine de se voir infliger une amende.

Mais parmi ces derniers, certains s’indignent : "Il ne sert à rien de nous applaudir à 20 heures, si en parallèle ces mêmes personnes qui nous applaudissent sont dans la rue quelques heures plus tôt", rappelle Anne-Sophie Verhoeven, médecin à l’hôpital Bichat (Paris).