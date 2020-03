VIDÉO - Coronavirus : dans les gares et dans les marchés parisiens, des contrôles renforcés en ce 5e jour de confinement

Chaque passager est ainsi prié de présenter trois documents : sa pièce d'identité, son titre de transport et son attestation, parfois remplie in extremis avec la valise pour appui. Aucune verbalisation n'a eu lieu dans la matinée, signe d'une certaine discipline. Pourquoi, alors, tout ce monde, si les déplacements sont interdits ? La plupart de ces voyageurs reviennent de l'étranger et cherchent simplement à regagner leur domicile. L'un d'eux, revenant d'Asie, témoigne : "J'ai réussi à trouver un petit papier, qu'on m'a donné dans le métro. Heureusement, parce que je n'avais pas eu le temps de préparer quoi que ce soit." Certains, partis cinq semaines, ont en effet découvert seulement ce samedi l'étendue des mesures en France.

Une équipe du JT de 13h de TF1 s'est, elle, posée dans les allées d'un autre fameux marché parisien, celui d'Aligre, dans le XIIe arrondissement. Où beaucoup moins de monde s'est pressé devant les étals, et où, là aussi, la police a effectué de nombreux contrôles. De leur côté, les commerçants se sont adaptés : masques de protection, gants, consignes officielles affichées un peu partout, rappel des gestes barrière, cagettes posées au sol pour espacer les clients, indications de ne pas toucher les produits, certains allant jusqu'à les entourer de film plastique pour anticiper tout oubli. La semaine prochaine, une nouvelle contrainte attend, du reste, tout ce petit monde : "Depuis hier (vendredi) soir, on sait qu'on devra travailler un côté sur deux, donc une semaine sur deux, confie l'un des commerçants. On fait ce qu'on nous dit de faire hein, on n'a pas le choix."