Coronavirus : de funestes conséquences sur le tourisme

La propagation du coronavirus inquiète et beaucoup renoncent à leurs déplacements vers l'étranger comme sur le territoire. Dans les agences de voyage, les annulations s'enchaînent malgré des conditions de remboursement peu avantageuses. Dans les hôtels, les chambres sont vides et même des réservations pour le mois d'avril ont été annulées. Ces deux dernières semaines, les établissements de tourisme du pays déplorent une baisse de 15% à 20% de leurs activités.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.