Coronavirus : des espaces de coworking réorientent leur activité pour fabriquer des équipements pour les soignants

Dans plusieurs espaces de coworking en Île-de-France, des startupers et des entrepreneurs ont abandonné leur travail quotidien pour se mobiliser. Grâce à des imprimantes 3D et un matériel sophistiqué, ils confectionnent et produisent des masques et des visières pour les professionnels de la santé. Un appel aux dons au niveau national est d'ailleurs lancé pour soutenir cette initiative.



