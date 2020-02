Coronavirus : des Français font déjà des provisions

Des consommateurs préoccupés, des ruptures de stock... Un phénomène que l'on a constaté ces derniers jours dans certaines enseignes de grande distribution. Les ventes de plusieurs produits y ont décollé, et les sacs de course sont beaucoup plus lourds que d'habitude. Illustration dans les départements de l'Oise et des Alpes-Maritimes.



