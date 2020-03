Coronavirus : des mesures différentes à la frontière franco-italienne

Entre Menton et Vintimille, la frontière est quasiment fermée dans un sens et ouverte dans l'autre. Les entrées en Italie se font désormais sous conditions. Pour passer la frontière, les Français doivent avoir un laissez-passer délivré par le ministère de l'Intérieur transalpin ou un justificatif de travail. Quant à l'Hexagone, elle n'a établi aucun contrôle sanitaire. Les Mentonnais se demandent pourquoi, alors que l'Italie est la plus touchée par le coronavirus après la Chine.



