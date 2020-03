Coronavirus : des milliers d'entreprises et d'usines à l'arrêt

Toutes les usines du groupe Peugeot-Citröen en France et en Europe vont fermer d'ici jeudi. Michelin fait de même pour au moins une semaine. Cet après-midi, Renault a également annoncé la fermeture de ses douze usines françaises jusqu'à nouvel ordre. Des grandes entreprises qui ferment et des PME qui s'y préparent aussi. Une situation inédite à laquelle aucun chef d'entreprise ni aucun salarié ne peuvent être vraiment préparés.



