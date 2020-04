Coronavirus : des particuliers prêtent leurs logements aux soignants transférés dans les régions

De nombreux soignants venus des quatre coins du pays ont été appelés à rejoindre les régions les plus touchées par le coronavirus. Leurs transferts ont provoqué un élan de solidarité de la part de particuliers et hôteliers. Ces derniers ont spontanément proposé leurs logements pour que les soignants puissent se reposer confortablement, non loin des hôpitaux. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le patron du Grand Hôtel d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) a mis son établissement à disposition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.