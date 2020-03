Coronavirus : différents spectacles et concerts annulés ou reportés

Dans l'Hexagone, le monde du spectacle est l'un des secteurs les plus touchés par le coronavirus. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes étant interdits jusqu'au 31 mai, de nombreux concerts et spectacles vont devoir être annulés ou reportés. Le casse-tête du report des dates démarre pour les directeurs de salles. Ces derniers vont également devoir faire face à des problématiques financières.



