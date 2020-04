VIDÉO - "Je n'ai pas pu voir son dernier souffle" : Patrice verbalisé et empêché d'aller dire au revoir à son père mourant

Le samedi 4 avril au matin, l'habitant de Saint-Romain-sur-Cher monte seul dans son véhicule, muni de son attestation de déplacement dûment complétée, et prend la direction du golfe de Gascogne. "Je roule tranquillement. Je sors de l'autoroute A10, et là je tombe sur un premier contrôle", auquel le vigneron se soumet. Il présente ses documents au gendarme, qui lui demande le motif impérieux de son voyage. Patrice Dupas lui explique alors que son père est en phase terminale d'un cancer et qu'il souhaite le voir. L'adjudant acquiesce et l'autorise à continuer sa route : "Allez-y, bonne route et bon courage".

Arrivé sur le pont de l'Île de Ré, il ne lui reste plus que trois kilomètres à rouler pour arriver jusqu'à chez son père. De l'autre côté, il tombe nez à nez avec "une quinzaine de gendarmes", qui le contrôlent à nouveau. "Je me suis dit que ça allait durer 30 secondes comme le premier contrôle. Sauf que ce n'est pas le cas", relate Patrice Dupas. "Je me fais contrôler par un maréchal des logis, un gendarme gradé, officier de police judiciaire. Il prend mon attestation et commence à me dire 'non, vous n'avez pas à rentrer sur l'Île, votre motif n'est pas justifiable'." "Poli et courtois", le viticulteur lui confie alors son histoire.

Mais le gendarme lui refuse toujours l'accès. "Il me dit : 'non, on ne va pas voir les anciens dans les Ehpad donc vous n'allez pas voir votre père'." Il a beau lui expliquer que son père est hospitalisé à domicile, son interlocuteur ne veut rien entendre. "Non, vous êtes amendable, vous n'allez pas le voir", lui répète le gendarme, qui le verbalise et le prie de faire demi-tour. Avertie de la situation, la belle-mère du vigneron tente, par téléphone, de plaider sa cause auprès du militaire. Malheureusement, en vain. Puis c'est au tour du médecin de famille, toujours au bout du fil, d'essayer d'infléchir la position du maréchal des logis. "Il a écouté sans écouter. Il était plus intéressé à aller contrôler les autres véhicules qui rentraient sur le pont que mon histoire", regrette Patrice. Les multiples appels passées à la gendarmerie locale, aux élus et à la préfecture ne sont pas plus fructueux.