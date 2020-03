Coronavirus et municipales : le taux provisoire de participation à La Croix-Saint-Ouen

Malgré le coronavirus, le vote pour le premier tour des élections municipales est assez serein à La Croix-Saint-Ouen (Oise). Les gens sont en effet habitués aux conditions de confinement et d'isolement depuis trois semaines. A midi, le taux de participation était de 25%, soit sept points de plus que la moyenne nationale. Cependant, peu de personnes âgées ont voté ce matin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.