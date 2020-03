Coronavirus et municipales : y a-t-il un seuil de participation en dessous duquel ce premier tour serait annulé ?

Les élections municipales ont été maintenues ce dimanche malgré le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Le taux de participation a toutefois chuté de cinq points par rapport à 2014 à la même heure. C'est encore moins qu'en 2001 qui à l'époque était déjà un chiffre particulièrement faible. Toutefois, cette baisse est différente selon les départements. Six présidents de régions ont d'ailleurs déjà demandé l'annulation de ce scrutin, même s'il est déjà en cours. Qu'en est-il du second tour ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.