VIDÉO - Voyages en Europe : où les Français peuvent-ils aller et sous quelles conditions ?

Passeport, lunette de soleil, appareil photo et … formulaire d’identification. C’est la première des formalités pour partir en voyage à l’étranger, à remplir sur Internet avant le départ ou sur papier dans l'avion. Les renseignements à procurer sont classiques : nom, prénom, lieu de résidence dans votre pays de destination, adresses mail et numéros de téléphone pour vous joindre. Ces informations sont nécessaires pour vous contacter et garantir une traçabilité si un cas de Covid-19 est détecté dans la région dans les jours qui suivent votre venue.

Au Nord, il ne fait pas spécialement bon être Français. Et pour cause : l'Hexagone figure sur la liste rouge de six pays européens, tous situés à des latitudes plus élevées. Avec des différences dans chaque cas. En Norvège, par exemple, pas de test, mais dix jours de confinement sont de rigueur. C'est encore pire dans les pays baltes et en Islande, quatre pays qui demandent aux personnes venant de France de se confiner pendant deux semaines avant de pouvoir visiter leur territoire. L’Islande propose tout de fois une alternative : un premier test à l'aéroport, avant cinq jours d'isolement puis un second test.

Depuis le début du mois d’août, la Belgique impose également une quarantaine aux Français venant de certaines régions répertoriées sur le site des Service public fédéral Affaires étrangères. Dernier pays en date à devenir réfractaire aux Français : le Royaume-Uni, donc, où la quarantaine de 14 jours est imposée à l'arrivée depuis ce samedi 15 août.

Reste qu'hormis les restrictions précitées, il est cependant possible de voyager dans l’ensemble des pays européens, à l’exception de la Finlande qui refuse la venue des Français sur le territoire.