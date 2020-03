Coronavirus : les habitudes sont-elles vraiment changées ?

À Cysoing, on se sert la main et on s'embrasse. Une convivialité que les gens du Nord ne veulent pas perdre à cause du coronavirus. Dans un café, il y a bien un gel hydroalcoolique scotché sur le bar, mais pas question pour les habitués de changer leurs habitudes. Si certains ne veulent pas s'arrêter de vivre, d'autres font un peu plus attention.