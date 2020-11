Coronavirus : faut-il isoler les malades ?

La deuxième vague épidémique commence à baisser, et les commerces devraient donc bientôt rouvrir. Le gouvernement doit maintenant tout faire pour bloquer la circulation du virus. Les autorités veulent concentrer leurs efforts sur l'isolement des personnes contaminées. Ce dispositif devrait-il être volontaire ou coercitif ? Aujourd'hui, des médecins et certains députés pensent qu'il faudrait aller beaucoup plus loin et imposer des sanctions. Comment cet isolement a-t-il été traité à l'étranger ?