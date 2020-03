Coronavirus : fermeture dans les stations de ski

Aux Angles (Pyrénées), toutes les remontées sont à l'arrêt et les pistes sont fermées. Les vacanciers sont entre incompréhension et déception. Certains ont même demandé le remboursement des forfaits. Pour les professionnels du ski, la fermeture de la saison est avancée d'un mois, un coup dur pour les commerces. Autre conséquence du virus : le chômage prématuré de 700 saisonniers.



