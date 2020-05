Il aurait pu devenir richissime : l’inventeur du gel hydroalcoolique, c’est lui

C’est un mélange d'alcool, d'eau et de glycérine qui permet de se désinfecter les mains même sans lavabo et ni eau courante. Le gel hydroalcoolique est plus que jamais précieux face à la pandémie de nouveau coronavirus. Cette invention géniale, on l’a doit à un médecin suisse, le professeur Didier Pittet, dont le JT de 20 H de TF1, qui l’a retrouvé à Genève, nous retrace l’histoire dans le reportage en tête de cet article.

L'aventure de cet infectiologue suisse commence en en 1992 : avec son équipe, il s'intéresse aux maladies contractées dans les hôpitaux. Chiffres à l'appui, il démontre que le personnel soignant devrait se laver les mains 22 fois par heure pour éviter de contaminer des patients. "Vous imaginez, s’il fallait passer une minute et demi au lavabo avec de l’eau et du savon 22 fois par heure ? Vous comptez, ça fait plus de 30 minutes par heure à se laver les mains. C’est impossible, et c’est pour ça que la seule solution, c’est le gel hydroalccolique", fait-il valoir aujourd’hui face aux caméras de TF1.