"Je suis très inquiet pour le 14 juillet" : pour ce membre du Conseil scientifique, une 2e vague de Covid-19 ne fait "aucun doute"

"Je ne voudrais pas qu'on ait un réveil douloureux à la fin de ce mois". En pleine offensive concertée de la communauté scientifique face au relâchement observé dans les comportements des Français et au risque d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, Pierre-Louis Druais, membre du Conseil scientifique et médecin généraliste, a à son tour tiré la sonnette d'alarme ce jeudi sur LCI. Selon lui, un rebond est désormais inéluctable.

"On voit trop en ce moment de personnes qui sont regroupées avec des distances qui ne sont pas respectées, pire encore avec l'absence de masque", a-t-il déploré, précisant que "quelque soit l'age de ces personnes, adultes jeunes, adultes plus matures, et personnes âgées à risque, il est fondamental que le respect de ces mesures barrières soit mis en place et que ce soit une conscience collective."