Coronavirus : expert ès confinement, l'astronaute Thomas Pesquet dispense ses conseils

Cette période va notamment lui "permettre d'alimenter ses pages" sur les réseaux sociaux et de"faire du tri dans les photos qui lui restent de la mission", embraye-t-il, manière d'inviter tout un chacun à consacrer du temps à ces tâches qu'on ne cesse généralement de repousser. Il invite aussi à "lire et revoir des classiques", en tenant à la main le livre A man on the moon d'Andrew Chaikin, récit des missions d'Apollo, à titre d'exemple. Puis il souhaite "bon courage" à "ceux qui ont les enfants à la maison" et leur fait "des suggestions de loisirs créatifs", comme cette maquette de satellite miniature.

Avec l'humour qui le caractérise, il lâche, au passage : "Pour le ravitaillement, on ne risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, la nourriture en boîte j'ai l'habitude et puis au moins ici, elle reste dans l'assiette." Ou il montre un sac de couchage à la verticale sur une porte, précisant qu'il a "dormi dedans pendant six mois, alors c'est pas quelques petites semaines d'isolement qui vont [lui] faire peur".

Plus sérieusement, Thomas Pesquet adresse surtout aux internautes ce message : "Aller boire un verre en terrasse et continuer à vivre comme si de rien n'était, c'est la bonne réponse pour des attaques terroristes, pas vraiment en cas d'épidémie." Et, comme d'autres, il insiste : "Restez chez vous !"