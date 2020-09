Coronavirus : l'hôpital d'Arcachon interdit les visites aux familles après une hausse des cas positifs

Dans la ville d'Arcachon (Gironde), la population estivale est partie mais le virus, lui, est resté. En effet, six personnes contaminées ont été récemment hospitalisées dans la localité. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, l'établissement a décidé de suspendre toutes les visites. Quelques exceptions sont malgré tout possibles et l'hôpital d'Arcachon va étudier chaque situation au cas par cas.



