Coronavirus : l’opération "Masques solidaires" semble bien partie

Enseignes de la grande distribution, entreprises de mode, particuliers et quelque 30 000 couturières ont apporté leur contribution à la lutte contre la pénurie de masques de protection. L’écrivain Alexandre Jardin est à l’origine de cette opération, baptisée "Masques solidaires". "On ne doit plus attendre que les Chinois nous fabriquent nos masques. On a un stock de tissus, on a des couturières, on a la grande distribution qui se mobilise, des caissières qui sont prêtes à faire le boulot de distribution, il faut qu’on y aille", a mentionné l’homme de lettres. Mais pour en bénéficier, il faudra passer commande sur le site masquesolidaire.fr. Ces masques alternatifs seront donnés en priorité aux plus fragiles dès la semaine du 27 avril au 3 mai.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.