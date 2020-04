Coronavirus : la bise à la française va-t-elle disparaître ?

Malgré le printemps, un vent froid souffle sur la bise. Face au Covid-19, cette tradition qui nous distingue du reste du monde n'est plus pratiquée. Le nouveau monde auquel aspirait Emmanuel Macron se présentera désormais sous la forme du salut à distance. D'autres pratiques plus exotiques ont même fait leur apparition. Si certains voient cela comme une délivrance, d'autres s'inquiètent de sa disparition après le déconfinement. Quelles en sont les raisons ?



