Coronavirus : la ville de Sète sous contrôle policier pour éviter un afflux de touristes à Pâques

Depuis vendredi soir, une deuxième zone est partie en vacances de Pâques. Les communes qui accueillent généralement le plus de touristes en cette saison s'en inquiètent. À Sète (Hérault), le maire a pris des mesures radicales pour éviter un afflux de vacanciers. Les trois accès à la ville sont sous contrôle policier, et ce, nuit et jour. D'autres s'interrogent sur l'intérêt de ses mesures. Quoi qu'il en soit, le dispositif est maintenu, au moins jusqu'à mardi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.