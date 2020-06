Coronavirus : le drame de l'Ehpad de Mougins aurait-il pu être évité ?

C'est l’une des maisons de retraite qui ont été les plus frappées par le virus. L'Ehpad La Riviera de Mougins, sur les hauteurs de Cannes, a perdu 40 de ses 109 résidents entre la mi-mars et la mi-mai. Pourquoi cette hécatombe ? Aurait-elle pu être évitée ? Pour la première fois, la direction a accepté de répondre aux accusations et a ouvert les portes de l'établissement à une caméra. Nos reporters ont pu se rendre sur place. Ils ont mesuré le traumatisme du personnel débordé par une épidémie ravageuse et ont questionné les raisons du drame.



