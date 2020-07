Coronavirus : le gouvernement appelle les Français à ne pas se rendre en Catalogne

La Catalogne a été classée zone rouge en raison de la hausse du nombre de contaminations au coronavirus. Le Premier ministre Jean Castex a ainsi appelé les Français à ne pas se rendre dans cette région espagnole. Une recommandation qui n'a pas été comprise par les rares touristes et les commerçants sur place. En plus des nouvelles restrictions, c'est une mauvaise nouvelle pour les professionnels qui ont misé sur le mois d'août pour faire un chiffre d'affaires.



