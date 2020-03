Coronavirus : le marché de Crépy-en-Valois évacué par la gendarmerie

En ce dimanche, jour de marché à Crépy-en-Valois (Oise), commerçants, installés depuis deux heures, et clients qui s'étaient levés de bonne heure pour faire leurs courses, ont été renvoyés chez eux aux alentours de 9h du matin.

Ce sont les gendarmes qui sont intervenus pour, avec haut-parleur et gyrophare allumé, faire appliquer les décisions préfectorales contre le coronavirus. Depuis samedi, dans ce département où se trouve un tiers des cas positifs répertoriés en France (36 sur 100), le préfet a interdit "tout rassemblement collectif" à compter du 1er mars. La commune fait partie des huit autres de l'Oise concernées par le confinement.

Pris de court, Djimmy Miraux, le régisseur du marché, se dit étonné et assure n'avoir pourtant reçu aucun contre-ordre de la part des autorités. "On est étonnés quand même de la situation et surtout par une arrivée en masse, comme ça, pour faire évacuer le marché". Non sans susciter l'acrimonie de certains commerçants, agacés par le fait qu'à Crépy-en-Valois, le marché se situe sur le parking d'une grande surface qui, elle, est autorisée à ouvrir.

Dans ce cluster du coronavirus, outre les déplacements limités, les établissements scolaires resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Même si les informations suivent l'évolution de l'épidémie, de nombreux habitants estiment qu'elles tombent au dernier moment.