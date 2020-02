Coronavirus : le nombre de cas augmente

Le bilan du coronavirus est monté à plus de 1 300 morts avec 15 000 nouveaux cas détectés. Les conséquences économiques sont énormes dans le monde entier dont 0,1% de croissance en moins chez nous. Dans le paquebot Diamond Princess au Japon, la situation sanitaire ne s'arrange pas. Les prélèvements se poursuivent et 218 personnes sont testées positives.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.