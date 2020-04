Coronavirus : le plus gros avion du monde transportant des masques a atterri à l'aéroport de Vatry

Le seul et l'unique Antonov An-225 Mriya a atterri ce dimanche sur le tarmac de l'aéroport de Vatry (Marne). Un événement pour les amateurs d'avion, une mine d'or pour le fret de matériel médical. Porté par ses 32 roues, ce mastodonte ukrainien transportait près de 150 tonnes de matériel, le plus gros volume livré depuis la mise en place du pont aérien avec la Chine il y a trois semaines. Des masques à destination de l'Hexagone et de quelques pays européens.



