VIDEO - Coronavirus : le point sur la situation à Mayotte, seul département à rester confiné

"On nous dit de rester à la maison mais le problème, c'est qu'on ne peut pas ! On vit dans des conditions trop difficiles. Dès qu'on sort, on nous dit de rentrer. Mais ces gens ne comprennent pas qu'on n'a pas de quoi manger !" C'est le cri du cœur, le cri de colère, lancé par un habitant de Kaweni, le plus grand bidonville de France, situé sur les hauteurs de Mamoudzou, à Mayotte, dans le reportage consacré à l'île, diffusé dimanche 10 mai dans le JT de 20h de TF1.