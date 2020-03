Coronavirus : le point sur la vie à La Balme-de-Sillingy, l’un des premiers clusters

Fin février, La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) fut l'un des premiers foyers de coronavirus dans notre pays. Six personnes, dont le maire, avaient été testées positives dans cette commune. Les règles d'hygiène y ont été renforcées. Quelle est la situation quinze jours plus tard ? Comment vivent les habitants ? Nos reporters se sont rendus sur place pour le savoir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.