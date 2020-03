Coronavirus : les arnaques en ligne prolifèrent

La peur de la contamination provoque la multiplication d'actes malveillants au sein de la société. Des vols de masques dans les hôpitaux, de nouvelles arnaques qui voient le jour, des faux désinfecteurs qui sonnent à la porte... les escroqueries liées à l'épidémie de coronavirus se développent massivement. Les cyber-policiers et gendarmes de l'unité Pharos luttent au quotidien contre les arnaques en ligne. Dans un lieu tenu secret, ils veillent et repèrent au plus vite les escrocs.



