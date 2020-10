Coronavirus : les bars parisiens devront fermer, les restaurants restent ouverts sous condition

À Paris, les restaurateurs sont soulagés. Leurs établissements restent ouverts même si la capitale a été placée en zone d'alerte maximale au Covid-19. Mais ils devront respecter des protocoles sanitaires plus stricts. À leur arrivée, les clients doivent laisser leurs noms et leurs numéros de téléphone. Le paiement doit obligatoirement se faire à table. Les bars, eux, devront baisser le rideau dès mardi. Un nouveau coup dur pour ce secteur déjà durement éprouvé par la crise sanitaire.



