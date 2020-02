Coronavirus : les conséquences sur le tourisme en France

En janvier, les réservations ont baissé de 25% dans les hôtels d'Île-de-France. Premier indicateur d'une crise sanitaire qui pourrait à long terme durement toucher le secteur du tourisme, car les Chinois adorent l'Hexagone. Ils sont plus de deux millions à s'y rendre chaque année et consomment quatre milliards d'euros, qui sont injectés dans l'économie. Comment les acteurs du tourisme se préparent-ils pour anticiper ces éventuelles pertes ?



