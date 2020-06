Les Français plus nombreux à souffrir de troubles du sommeil depuis le confinement

Nuits blanches, idées noires, difficultés d'endormissement... Et si le confinement avait mis à mal le sommeil des Français ? Selon un rapport officiel publié en fin de semaine dernière par Epi-phare, une structure réunissant l'Agence du médicament (ANSM) et l'Assurance maladie, la consommation de somnifères et de tranquillisants a en effet connu une hausse de près de 7% en France durant ce huis-clos et juste après sa levée.

"Comme plusieurs enquêtes le soulignent, le confinement et ses conséquences sociales, professionnelles et économiques ont pu engendrer des troubles du sommeil et de l'anxiété", pointent les auteurs de ce rapport. Sébastien Lafond, un jeune père de famille en a fait les frais. Le confinement a eu raison de ses nuits : il y a deux mois, il est devenu insomniaque. "Je ne me l'explique pas vraiment. Il y a aussi pas mal de stress par rapport à l'environnement professionnel", reconnaît-il.