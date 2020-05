Coronavirus : les Français sont-ils des "enfants gâtés" ?

Au-delà du soutien de la population aux soignants pendant cette crise, les Français se sont montrés très critiques vis-à-vis de l'État. Une défiance déjà ancienne dans notre pays. Pourquoi sommes-nous le peuple le plus anxieux, le plus dépressif et le plus amer d'Europe ?



