Coronavirus : les gestes barrières respectés au marché d'Aligre

À première vue, il semble y avoir beaucoup de monde sur le marché d'Aligre. Mais en réalité, ils sont peu nombreux à faire leurs courses sur place. La circulation dans les allées se passe très bien et les clients respectent la distance de sécurité d'un mètre minimum. Les commerçants, quant à eux, ont affiché sur leurs étals les gestes barrières à suivre. Et pour veiller au respect de ces consignes, la police patrouille régulièrement sur les lieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.