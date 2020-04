Coronavirus : les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux

Ces derniers jours, des rumeurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Une vidéo publiée sur Facebook montre des boîtes contenant 70 kg de chloroquine en provenance de Chine et à destination de la pharmacie centrale des armées. Questionné, le ministère de la Défense assume un achat de précaution au cas où ce médicament serait validé par les autorités sanitaires comme traitement utile contre le coronavirus. Une autre publication prétend que le Covid-19 ne tuerait pas les malades, mais une bactérie intestinale contaminée par le virus. Et enfin, l'État chercherait à ponctionner nos épargnes pour financer son plan de relance.



