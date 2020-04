Coronavirus : les services des entreprises de désinfection très demandés

Pharmaciens, commerçants... Par crainte du virus, ils sont nombreux à les faire aseptiser en faisant appel aux entreprises de désinfection. Ces précautions sont aussi prises dans les lieux qui accueillent du public. Ainsi, les TER et TGV sont désinfectés une fois par jour à l'aide d'un produit plus puissant qu'en temps normal. Ces mesures sont-elles efficaces ? Quels sont les produits utilisés par les entreprises de désinfection ? Qu'en pensent les scientifiques et l'OMS ?



