Coronavirus : Paris annule les défilés du Nouvel An chinois

La crise sanitaire a totalement bouleversé les célébrations du Nouvel An chinois. Bordeaux a été la première ville à annuler ses festivités. Ce matin, Paris a également suspendu les principaux défilés. La communauté chinoise était extrêmement inquiète et elle est aussi la première à avoir pris les précautions. Dans le quartier de Belleville, où vivent une partie des Chinois, les rues étaient presque vides pour un dimanche. Les habitants sont nombreux à être restés chez eux.



