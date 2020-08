Hausse des cas de Covid-19 : "Ce n'est pas qu'une conséquence des tests"

"Je ne pense pas qu'on perde le contrôle du virus, mais on assiste à une recrudescence des cas", a constaté le médecin suisse, en référence à ce week-end du 15 août marqué par une augmentation des cas positifs. En effet, dimanche, la France a encore enregistré plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h (3.015), comme la veille, franchissant une nouvelle fois ce seuil inédit depuis mai et le début du déconfinement. Et celui-ci d'avancer une explication : "On a jamais testé autant". Mais, a-t-il poursuivi, "ce n'est pas qu'une conséquence des tests : si le virus ne circulait pas, on ne le trouverait pas."

Il s'agit "peut-être des signes précurseurs d'une nouvelle vague, mais on ne sait pas très bien : les cas ne correspondent pas à ceux du mois de mars, où on voyait des hospitalisations." Et d'ajouter :"Je ne crois pas que le virus soit moins virulent (…) ni que les seniors aient acquis une immunité."